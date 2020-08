Call of Duty: Black Ops Cold War, un trailer illustra le edizioni digitali

Activision ha pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops Cold War per illustrare le peculiarità delle due edizioni digitali del gioco. Oltre all'edizione standard, ci sarà infatti anche la Digital Exclusive Ultimate Edition, che sarà piena di contenuti supplementari, come armi e veicoli esclusivi, delle skin uniche e la possibilità di passare alla versione PS5 del gioco senza spendere i 10€ richiesti dalle altre edizioni.

Qualsiasi edizione si decida di prenotare si riceveranno come bonus l'accesso all'Open Beta, l'operatore Frank Wood e il progetto di un fucile d'assalto esclusivo da usare in Warzone. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile a partire dal 13 novembre 2020 per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X. Per chi se lo stesse chiedendo, Call of Duty: Warzone sarà integrato nel gioco. Se vi interessa, vi ricordiamo che per installarlo avrete bisogno di 100GB di spazio libero su hard disk o SSD.