EA Play disponibile su Steam

EA Play è finalmente disponibile su Steam. Si tratta del servizio in abbonamento di Electronic Arts che per 3,99€ al mese o 24,99€ l'anno dà accesso a un vasto catalogo di giochi, compresi blockbuster quali Need for Speed Heat, Battlefield V e Titanfall 2.

EA Play su Steam è sostanzialmente la versione Basic di Origin Access, il nome del vecchio abbonamento PC di Electronic Arts. Da notare che, nonostante la piattaforma non sia proprietaria di EA, il prezzo dell'abbonamento è rimasto invariato.

Una piccola curiosità: attualmente EA Play è terzo in classifica su Steam tra i prodotti più venduti a livello globale, segno che ha destato un certo interesse tra i giocatori PC.

Leggiamo altri dettagli tratti dalla FAQ ufficiale del servizio:

Cos'è EA Play?

Ottima domanda! EA Play è la destinazione finale per chiunque ami i giochi EA. EA Play ti dà accesso a più contenuti dei tuoi titoli Electronic Arts preferiti. Più ricompense, più prove esclusive e più sconti: il tutto per solial mese o 24,99€ l'anno!

Ecco cos'è incluso: