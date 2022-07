Call of Duty Modern Warfare 2: come ottenere l'accesso alla beta senza preordinare il gioco

Call of Duty Modern Warfare 2 proporrà una beta multiplayer poco prima dell'uscita. Un modo per ottenere l'accesso è pre-ordinare il gioco, ma ve ne è anche un altro: seguire la Call of Duty League Championship che avrà luogo ad agosto.

Call of Duty League Championship inizia il 4 agosto, con una serie di ricompense disponibili per chi lo segue. Trasmettendo in streaming l'evento per 90 minuti il primo giorno, ad esempio, si può guadagnare un token per raddoppiare i punti XP in Warzone. Guardando due ore e mezza il 6 agosto, il sabato, si ottiene una nuova Calling Card. L'elenco completo dei premi disponibili è disponibile sul sito web di CDL.

Il premio più interessante, però, è per certo quello disponibile il 7 agosto 2022: i codici di accesso alla beta di Call of Duty Modern Warfare 2. Ve ne saranno in totale solo 50.000 e i vincitori dei codici beta saranno selezionati a caso tra chi segue l'evento. Per poterne ottenere uno si deve inoltre creare un account Activision, quindi collegarlo al proprio account su YouTube, dove verrà trasmesso l'evento. L'inizio dello stream è fissato per le 20:30, ora italiana. Se si viene selezionati, si riceverà una notifica tramite il sito della Call of Duty League o tramite la companion app di Call of Duty.

Call of Duty Modern Warfare 2

Pare inoltre che la presentazione del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 sarà a settembre.