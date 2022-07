Netflix, due nuovi giochi di luglio 2022 disponibili ora senza costi aggiuntivi su mobile

Netflix ha reso disponibili quest'oggi due nuovi giochi per mobile, inclusi nel proprio abbonamento. Parliamo di Before Your Eyes e Mahjong Solitaire.

La descrizione di Before Your Eyes recita: "Definito il gioco più emozionante del 2021, il vincitore del premio BAFTA Before Your Eyes offre un gioco narrativo accessibile ed emozionante destinato a tutti i tipi di pubblico. I giocatori si trovano in compagnia del Traghettatore, incaricato di individuare le anime che hanno vissuto vite straordinarie e di trasportarle nell'aldilà. Utilizzando la fotocamera del telefono, i battiti delle ciglia e gli sguardi del giocatore guideranno il viaggio narrativo, permettendo di vivere gli eventi del gioco attraverso gli occhi dei personaggi e consentendo di controllare le scelte di trama nel corso della storia. Combinando l'innovativa meccanica di interazione tramite gli occhi con un mondo affascinante e una storia completamente doppiata, Before Your Eyes è un gioco perfetto per i giocatori mobile, e ora è possibile intraprendere questo viaggio emozionante e coinvolgente ovunque si vada".

Before Your Eyes, una scena del gioco

La descrizione di Mahjong Solitaire recita: "Semplice ma mai facile, divertiti con 300 puzzle di abbinamento di tessere in questo gioco da tavolo per un solo giocatore. Questo nuovissimo gioco per cellulari sfida i giocatori ad abbinare le tessere per rimuoverle dal tabellone. Elimina tutte le tessere e vinci! Vengono rese disponibili nuove sfide quotidiane e nuovi obiettivi da sbloccare, che garantiscono sempre tanti nuovi contenuti a tema rompicapo! Inoltre, questo gioco è dotato di diversi temi e sfondi che i giocatori possono personalizzare per cambiare l'aspetto e l'atmosfera, compreso il Sottosopra per i fan di Stranger Things".

Che ne pensate delle nuove aggiunte odierne di Netflix?