Disney Plus lavora a una serie di Eragon, per un report

Secondo un report di Variety, Disney Plus produrrà e pubblicherà una serie TV basata sulla saga di romanzi "Ciclo dell'Eredità" di Christopher Paolini, che inizia con il romanzo Eragon.

Citando fonti senza nome, Variety riporta inoltre che Paolini sarà co-sceneggiatore della serie. Bert Salke sarà produttore, come d'accordi con i Disney Television Studios. I rappresentanti della Disney e di Paolini non hanno rilasciato commenti a Variety riguardo a questa serie dedicata a Eragon.

Ricordiamo che Il Ciclo dell'Eredità è una serie di romanzi fantasy young-adult che ruota attorno alle avventure di un ragazzo di nome Eragon e del suo drago, Saphira. La coppia, aiutata da vari alleati, deve mettere fine al regno del malvagio Galbatorix. La serie include quattro romanzi e in totale hanno venduto 41 milioni di copie a livello mondiale.

Una scena del film di Eragon del 2006

Non è la prima volta che Eragon va oltre i romanzi. Nel 2006 è stato realizzato un film con Jeremy Irons, John Malkovich, Ed Speleers, e Djimon Hounsou. Non ebbe successo e i seguiti furono cancellati. Inoltre, vennero realizzati anche alcuni giochi basati sulla pellicola.

Per il momento si tratta solo di un report, in ogni caso. Dovremo attendere informazioni ufficiali su Eragon prima di poter confermare la produzione della serie TV su Disney Plus.

Disney Plus sta proponendo sempre più contenuti originali. Uno dei prossimi in arrivo è Star Wars Andor, eccone trailer e data di uscita.