Call of Duty: Modern Warfare 2, immagini del multiplayer trapelano da giocatori di LA Rams

Varie immagini del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 sono trapelate online nelle ore scorse e sembra che arrivino tutte da parte di account social di giocatori degli LA Rams, squadra di football americano che milita nell'NFL.

Il motivo di questa strana fonte è presto detto: Activision deve aver organizzato un evento di presentazione privato con i giocatori della squadra LA Rams, a cui è stato mostrato il gioco in anteprima con la possibilità di provarlo in prima persona. Ovviamente, questi non si sono fatti sfuggire la possibilità di scattare foto e video, probabilmente inconsapevoli che il materiale era sotto NDA.

In particolare, Cameron Dicker ha pubblicato anche un breve video che mostra alcune schermate e menù sul multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, salvo poi evidentemente accorgersi (o venire avvertito) di aver rotto un embargo visto che il video è stato rimosso.



In ogni caso, varie foto hanno iniziato a circolare e anche il breve video in questione è riemerso, pubblicato da altre fonti come CharlieIntel. Difficile trarre grandi informazioni sul gioco dai materiali pubblicati, visto che si tratta soprattutto di schermate sulla lobby multiplayer e menù vari, che probabilmente non sono nemmeno definitivi visto il tempo che ancora manga prima dell'uscita del gioco.



Ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare II ha la data d'uscita fissata per il 28 ottobre 2022 e nel frattempo restiamo in attesa di una presentazione ufficiale del multiplayer, che secondo alcuni potrebbe avvenire a settembre.