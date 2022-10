Call of Duty: Modern Warfare 2, modalità Zombie scoperta tra i file del gioco?

Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe avere la sua modalità Zombie, considerando che alcuni riferimenti piuttosto espliciti a questa sembra siano stati trovati tra i file del gioco Activision, in seguito a un datamining effettuato.

La presenza della modalità in questione non sarebbe proprio una sorpresa, considerando che si tratta ormai di una tradizione per la serie, ma Activision non ha mai menzionato in maniera ufficiale l'arrivo di Zombie all'interno di Call of Duty: Modern Warfare 2, probabilmente riservandone la presentazione a un evento dedicato, vista l'importanza ricoperta da questa sezione del gioco.



Il tweet iniziale dell'utente CODSploitzImgz, come potete vedere qui sotto, è stato praticamente cancellato, almeno per quanto riguarda le immagini, in seguito a una richiesta di rimozione da parte di Activision per infrazione di DMCA, cosa che volendo può essere vista come ulteriore conferma della veridicità della questione.

I file trovati contenevano riferimenti a elementi di gioco come "Round Based Zombies" e "Outbreak", i cui collegamenti alla modalità Zombie sembrano palesi. Tuttavia, anche il noto giornalista/insider Tom Henderson suggerisce di prendere questa informazione con cautela, perché sebbene sia verosimile non ha ricevuto conferma, finora, della presenza di questa modalità in Call of Duty: Modern Warfare 2.

D'altra parte, considerando che il gioco dovrebbe contare su un supporto lungo forse due anni, è possibile che un'aggiunta del genere venga effettuata solo più avanti, a una certa distanza dall'uscita. Nel frattempo, l'accesso anticipato alla Campagna ha fatto registrare già quasi 100.000 giocatori su Steam in contemporanea, un risultato notevole considerando che il gioco verrà lanciato ufficialmente solo il 28 ottobre.