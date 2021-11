Call of Duty: Modern Warfare 2 Multiplayer Remastered cancellato, dice un leaker

Call of Duty: Modern Warfare 2 Multiplayer Remastered è stato cancellato da Activision, stando a quanto riportato dal leaker RalphsValve, piuttosto noto all'interno della community di Call of Duty.

Già lo scorso anno c'erano dei dubbi sul fatto che il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered sarebbe stato pubblicato, ma evidentemente il progetto è stato portato avanti per alcuni mesi nonostante tutto.

Qualche tempo fa l'insider Tom Henderson aveva parlato della remaster, dicendo che per come stavano procedendo i lavori non sarebbe arrivata nel 2021, ma a un certo punto il publisher e il team di sviluppo incaricato si sono evidentemente arresi e la cancellazione dev'essere diventata ufficiale.

Non è il caso dunque di aspettarsi un lancio a sorpresa, come avvenuto con Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (qui la recensione): il comparto online del gioco è invecchiato per forza di cose e probabilmente oggi non avrebbe chissà quale attrattiva.

Meglio dunque per Activision concentrarsi sui 60 milioni di utenti di Call of Duty: Warzone e sui prossimi capitoli della serie, fra cui l'appena uscito Call of Duty: Vanguard (qui la recensione).