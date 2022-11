Call of Duty: Modern Warfare 2, il trailer con i riconoscimenti della stampa

Call of Duty: Modern Warfare 2 ha ricevuto l'immancabile trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che ha accolto il nuovo episodio della serie Activision in maniera piuttosto positiva, premiandolo anche con punteggi molto alti.

Protagonsita del miglior lancio di sempre con 800 milioni di dollari, Call of Duty: Modern Warfare 2 sembra fermamente intenzionato a stabilire dei record per quanto concerne il franchise, che come sappiamo è da mesi al centro delle polemiche in merito alla possibile acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Ad ogni modo, le valutazioni positive ottenute da questo capitolo sono meritate: come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 2, gli sviluppatori hanno messo insieme un prodotto solido e divertente, sia per quanto concerne la campagna che il comparto multiplayer.

"Lo sparatutto firmato da Infinity Ward ha delle ottime qualità, ha avuto il coraggio di introdurre una serie di geniali rivoluzioni che potrebbero dividere la community, ed è supportato da una campagna divertente e ben amalgamata, tutti pregi che sbiadiscono se pensiamo all'enorme occasione che il team californiano aveva tra le mani, quella di confezionare il Call of Duty definitivo con il quale inaugurare una nuova era per la serie di Activision", le parole di Gianluca Musso nell'articolo.