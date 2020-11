Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered potrebbe essere in arrivo

Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered torna alla carica, protagonista di nuove voci di corridoio come nuovo progetto in arrivo da parte di Activision, cosa che peraltro tornerebbe anche come sequenza logica dei Remaster usciti finora.

Dopo aver visto arrivare Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered proprio qualche mese fa, versione riveduta e corretta tecnicamente dell'originale ma solo per quanto riguarda la Campagna single player, sembra piuttosto logico pensare che il prossimo in arrivo sia Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered, previsto probabilmente per il 2021.

Non è in effetti la prima volta che se ne parla, visto che il titolo era emerso già ad aprile, secondo un leaker, e più o meno allo stesso modo si torna a parlarne adesso, visto che di fatto non ci sono prove concrete di questo arrivo, al di là di vaghe voci di corridoio e di deduzioni logiche sull'operato standard di Activision.

In questo caso c'è una semplice frase di ModernWarzone, account Twitter molto attivo per tutto quello che concerne il mondo di Call of Duty, il quale si limita a riferire che "I rumor sulla campagna di Modern Warfare 3 in versione rimasterizzata stanno iniziando a circolare", cosa che semplicemente registra come il tutto sia ancora al livello di voci di corridoio, ma qualcosa di sostanzioso potrebbe esserci.

Attendiamo dunque eventuali sviluppi sulla questione, ora che Call of Duty: Black Ops Cold War è ormai uscito e c'è spazio per un altro titolo nel franchise, specialmente se una produzione di calibro minore.