Call of Duty Modern Warfare II in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un Call of Duty Modern Warfare II per Xbox (One e Series sullo stesso disco). Lo sconto è del 48% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano per questo prodotto è 49.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma per quanto riguarda la versione Xbox. Potete trovare in sconto, ma a un prezzo ben più alto, anche la versione PS5. La versione Xbox è venduta e spedita da Amazon.

Call of Duty Modern Warfare II è il capitolo di COD del 2022. Si tratta del più recente e quest'anno riceverà un seguito, Call of Duty Modern Warfare III. Il gioco propone una campagna narrativa, varie modalità multigiocatore con premi stagionali, molteplici operatori da interpretare, tante armi e accessori da utilizzare per arrivare alla vittoria.