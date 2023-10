Samsung Galaxy: il rilascio di One UI 6.0 basato su Android 14 è alle porte

Samsung potrebbe sorprendere con l'annuncio dell'aggiornamento One UI 6.0 basato su Android 14 prima di quanto previsto.

Samsung è in procinto di portare agli utenti della serie Galaxy la nuova versione di One UI 6.0 basata su Android 14.

Questo aggiornamento è in fase di sviluppo da alcuni mesi e sembra ormai vicino al rilascio ufficiale. A tal fine, il colosso coreano ha già avviato la fase beta lo scorso agosto, seguendo un approccio simile all'anno precedente ma, a questo giro, ampliando il suo programma di test in diverse regioni, accelerando così il processo di sviluppo grazie alla partecipazione di un maggior numero di sviluppatori. Ad oggi, Samsung ha già rilasciato ben sette versioni beta di One UI 6.0 per la serie Galaxy S23, offrendo agli utenti la possibilità di tirare le somme sulle nuove funzionalità in anticipo e garantendosi di raccogliere feedback preziosi.

Cosa sappiamo dalla beta One UI 6.0 potrebbe arrivare in un secondo momento anche per i dispositivi di fascia media Come abbiamo appreso da queste settimane, l'ultima versione del software di Samsung basata su Android 14 introduce notevoli miglioramenti all'interfaccia utente.

I dati raccolti dalle versioni beta sulla serie Galaxy S23 ci hanno mostrato un incremento sulle prestazioni visive, un sistema dal carattere più moderno con nuove emoji e un'interfaccia dell'app fotocamera più intuitiva. Tra le recenti beta, il leaker @tarunvats33 ci riporta di aver individuato un aggiornamento contrassegnato dall'etichetta "BWJG" nei server di test interni in varie regioni, tra cui Corea, India ed Europa: ciò suggerirebbe che Samsung è prossima al rilascio per la versione stabile di One UI 6.0. Una possibile distribuzione iniziale avverrebbe sui telefoni di punta come Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra, con l'estensione dell'aggiornamento successivamente a modelli antecedenti e dispositivi pieghevoli.