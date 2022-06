Call of Duty Modern Warfare II: le versioni digitali di PS4 e Xbox One costano 80€

Call of Duty Modern Warfare II arriverà anche su PS4 e Xbox One, oggi ne abbiamo avuto la conferma ufficiale. Tramite il PlayStation Store e l'Xbox Store, però, scopriamo anche che queste due versioni costeranno in pratica 80€, come quelle next-gen, almeno per quanto riguarda la versione digitale.

Al momento della scrittura di questa notizia, sui due store non sono presenti edizioni esclusive per PS4 e Xbox One. Call of Duty Modern Warfare II verrà venduto in edizioni cross-gen, ovvero PS4+PS5 e Xbox One+Xbox Series X|S. Ci sarà una Vault Edition da 109,99€ e vi sarà una versione base, da 79,99€.

Call of Duty Modern Warfare II

Per il momento, questo è tutto quello che è disponibile sugli store. Ad oggi, la norma era offrire versioni old-gen a un prezzo inferiore rispetto a quelle current-gen, con un'opzione di upgrade a pagamento. Ovviamente, è possibile che versioni "esclusive" per PS4 e Xbox One a un prezzo inferiore siano aggiunte sugli store successivamente, oppure che le versioni fisiche di Call of Duty Modern Warfare II abbiano prezzi diversi.

Per ora è presto per avere un quadro generale della situazione, in quanto Call of Duty Modern Warfare II è stato appena annunciato e potrebbero esserci novità o cambi di piani da parte dell'editore, entro l'uscita.

In attesa di nuove informazioni, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare II e Warzone 2.0.