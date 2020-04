Call of Duty: Modern Warfare, il multiplayer è gratis per i giocatori di Warzone

Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare è gratis per tutto il weekend: a partire da ieri fino al 27 aprile 2020 tutti i giocatori di Warzone potranno provare i contenuti della stagione 3. In questo modo Activision spera di poter intercettare almeno una parte dei giocatori che stanno facendo di Warzone un successo commerciale.

A partire dalle 19:00 del 24 aprile, i giocatori del free-to-play di Warzone possono sperimentare gratuitamente le ultime novità del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare. Solo per il weekend, l'intera community online potrà confrontarsi in un Moshpit multiplayer completamente nuovo. Gioca in modalità multiplayer 6v6 su cinque famose mappe, tra cui tre nuove mappe della Stagione 3, fino alle ore 19 del 27 aprile.

Se non avete mai giocato al multiplayer di Modern Warfare, questa è l'occasione di scoprire il gioco.

Come giocare gratis in modalità multiplayer:

Solo questo weekend, chiunque possieda Warzone può accedere alla Lobby e partecipare gratuitamente al multiplayer. Nella Lobby di Warzone, vedrete sempre attiva la Playlist. Entra e scoprite le più nuove mappe 6v6 di Modern Warfare insieme a una Shoot House molto amata dai fan, tutte dotate di diverse ambientazioni da combattimento per mettere davvero alla prova le tue abilità.

Inoltre, in vero stile Moshpit, i giocatori avranno l'opportunità di giocare a una serie di modalità basate sul gioco di squadra, come Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed e altro.

Lo proverete?