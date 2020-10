Call of Duty: Modern Warfare, spazio su disco ridotto con l'aggiornamento 1.28

Lo spazio su disco occupato da Call of Duty: Modern Warfare su PC verrà finalmente ridotto grazie all'aggiornamento 1.28, in arrivo oggi per tutti i possessori del gioco.

L'installazione di Call of Duty aveva ormai superato i 230 GB e molti utenti se ne sono lamentati con Activision, che finalmente ha messo a disposizione anche sulla piattaforma Windows delle opzioni per la rimozione di determinati componenti del pacchetto.

Ciò significa, ad esempio, che se avete già completato la campagna di Call of Duty: Modern Warfare e vi state concentrando sul solo multiplayer potrete disinstallare esclusivamente i dati della prima e lasciare il secondo.

La possibilità naturalmente si estende anche a Call of Duty: Warzone, il battle royale free-to-play che di default installa anche la componente single player di Modern Warfare per consentire di accedervi immediatamente in caso di acquisto in-game.

Ad annunciare la notizia dell'arrivo della patch è stato direttamente Paul Haile, production director di Call of Duty: Modern Warfare, come si vede nel tweet qui sotto.