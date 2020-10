Amazon Prime Day 2020: notebook Asus ROG Strix G15 in offerta per 24 ore

Asus ROG Strix G15, il potente notebook della casa coreana, è disponibile in offerta per l'Amazon Prime Day 2020, ma attenzione: la promozione è valida solo per la giornata di oggi, 13 ottobre 2020.

Caratterizzato da un design aerodinamico che offre un'esperienza di base formidabile per i giochi e il multitasking, grazie al processore Intel Core i7 10750H e alla grafica NVIDIA GeForce RTX 2060, l'Asus ROG Strix G15 può essere acquistato al prezzo di 1299 euro anziché 1499, per un risparmio pari a 200 euro.

Azione rapida e fluida

Gioca con un pannello ultraveloce fino a 144Hz per un'esperienza di gioco impeccabile. Il tempo di risposta da grigio a grigio di 3ms riduce al minimo la sfocatura del movimento, offrendo una visuale più chiara e precisa per obiettivi in rapido movimento. Potrai così ottenere un vantaggio in combattimento, dove la risposta rapida e la consapevolezza ambientale sono cruciali per la vittoria.

Accelera le tue prestazioni

Gioca e lavora con la massima velocità grazie a una macchina potente, equipaggiata per offrire esperienze entusiasmanti. La grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 rende il gioco veloce e fluido, dandoti un vantaggio competitivo sul campo di battaglia. Il potente processore Intel Core i7-10750H abbinato a un massimo di 32 GB di RAM DDR4 permette di svolgere qualsiasi attività. Con 2 veloci SSD M.2 NVMe in RAID 0, le applicazioni in tutta la memoria si caricano ad una elevata velocità.

Tastiera ottimizzata per il gaming

La durata e la precisione fanno sì che questa tastiera sia ispirata ai desktop. Costruita pensando ai giocatori, è dotata di tasti funzione distanziati per un'identificazione intuitiva e di tasti di scelta rapida dedicati per un rapido accesso ai comandi essenziali. Con la resistenza di oltre 20 milioni di pressioni di tasti, ROG Strix G15 è in grado di mantenere la sua precisione per una lunga durata di gioco serio.

Rete Wi-Fi veloce e affidabile

L'ultraveloce Intel Wi-Fi 6 con Gig+ (802.11ax) consente di giocare in modo affidabile a velocità LAN ovunque siano disponibili connessioni compatibili. Questo significa meno ritardi per le attività sensibili alla rete, come le partite veloci in movimento. La tecnologia ROG RangeBoost completa il Wi-Fi 6 massimizzando la copertura. L'esclusivo algoritmo RangeBoost valuta la potenza del segnale di quattro antenne interne e sceglie la coppia migliore da utilizzare per la vostra posizione, riducendo al minimo i punti morti e aumentando la portata fino al 30%.

Connettività completa

Collega le tue periferiche preferite ed entra in gioco velocemente. Goditi i rapidissimi trasferimenti a velocità Gen 2 tramite USB 3.2 Type-C con DisplayPort 1.4 oppure collega un display esterno per un multi-tasking superiore. Tre porte USB 3.2 Gen 1 Type-A sono pronte per tutte le tue apparecchiature essenziali, mentre l'HDMI 2.0b ti permette di goderti film e giochi su un monitor 4K o su un televisore fino a 60Hz.

Amplifica il tuo audio

Gli altoparlanti laterali di ROG Strix G15 ti mettono nel bel mezzo dell'azione. La tecnologia Smart Amp monitora l'uscita audio ed effettua regolazioni in tempo reale per mantenere gli altoparlanti entro i limiti termici e di escursione, evitando danni ai coni. Il suono risultante ha una minore distorsione del rumore, una gamma dinamica più elevata, più bassi e un'uscita potenziale significativamente più elevata. Alza il volume e ascolta ogni movimento nemico, scontro a fuoco e segnale audio ambientale nel gioco.

Come certamente saprete, per accedere agli sconti dell'Amazon Prime Day bisogna essere abbonati ad Amazon Prime, il servizio che garantisce spedizioni veloci gratuite da Amazon e include anche le piattaforme Prime Video, Prime Music e Prime Gaming.

