Call of Duty: Modern Warfare vince la classifica dei giochi più grandi da installare

I colleghi di PC Gamer hanno creato una speciale classifica dedicata ai giochi più ingombranti presenti in questo momento sul mercato. A vincere, poco sorprendentemente, è Call of Duty: Modern Warfare coi sui 231GB di installazione necessari. In seconda posizione, ma ben distanziato, troviamo Hitman 2, mentre Tom Clancy's Rainbow Six: Siege si deve accontentare del gradino più basso del podio.

La classifica di PC Gamer è particolarmente interessante perché potrebbe anticipare una tendenza del prossimo futuro: i giochi diventano sempre più ingombranti man mano che la risoluzione alla quale vengono renderizzati aumenta e la qualità delle texture migliora. Per questo motivo su PS5 e Xbox Series X ci aspettiamo a breve dimensioni similari.

Il problema dello spazio su disco, soprattutto adesso che gli SSD sono diventati degli elementi così importanti all'interno dell'architettura delle nostre macchine, potrebbe diventare quindi molto presto molto importante. Per fortuna negli ultimi anni la velocità delle connessioni a internet sta aumentando notevolmente, ma non tutti hanno la fortuna di avere piani di traffico illimitati con una buona velocità di download, quindi per loro la situazione potrebbe complicarsi presto.

Detto questo Call of Duty: Modern Warfare da tempo era nel mirino dei più per le sue esagerate dimensioni, non sempre giustificate dai contenuti. Coi suoi 231GB di spazio di installazione necessari è il gioco per PC più ingombrante del 2020 e lo è con un margine di quasi 100GB. Hitman 2, infatti, si ferma a "soli" 149GB. In terza posizione troviamo con 131GB Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, ma con le texture HD installate.

Scopriamo assieme la classifica dei giochi più ingombranti su PC del 2020: