Cyberpunk 2077: una mod rende la folla meno stupida, ma attenti alle prestazioni

Pubblicata una mod di Cyberpunk 2077 che rende meno stupida la folla, ossia la gente che cammina per le strade di Night City. Utilizzandola la città appare più viva, ma fate attenzione, perché tutto ha un prezzo: se la vostra CPU non è abbastanza performante, potreste subire un crollo delle prestazioni.

In realtà la mod Alternate Crowd Behavior di TemplarGFX non è una vera e propria mod, ma un file .ini di Cyberpunk 2077 modificato (quindi è molto facile da installare). In questo caso il modder non ha aggiunto nulla al gioco, ma ha sfruttato delle caratteristiche sviluppate da CD Projekt Red, disattivate o depotenziate probabilmente per motivi di stabilità.

Cosa fa la mod? Sostanzialmente installandola i pedoni individuano gli ostacoli da una maggiore distanza, V incluso, e non ci finiscono più addosso in modo ottuso. In questo modo è possibile evitare alcuni inconvenienti che capitano giocando con i settaggi standard, come i molti scontri involontari. Inoltre i pedoni necessiteranno di meno spazio personale quando camminano e tenderanno quindi ad assembrarsi in modo più naturale. Infine, non dovreste più vederli sparire girandogli le spalle. Aumentato anche il numero di pedoni contemporanei sulla scena.

Se vedeste Cyberpunk 2077 soffrire dopo l'installazione, ripristinate il file originale o utilizzate quello più leggero, compreso nel pacchetto. Vediamo un filmato che mostra in azione gli effetti della mod:

Download dell'Alternate Crowd Behavior su Nexus Mods.

Per aver più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Cyberpunk 2077.