Fornite: il Colosseo Colossale potrebbe andare incontro ad una trasformazione

Secondo gli ultimi leak emersi in rete, anche durante la Stagione 5 di Fornite Epic Games non ha intenzione di starsene con le mani in mano. Per esempio nelle prossime settimane il Colosseo Colossale, uno dei luoghi più evocativi della mappa, potrebbe andare incontro ad una trasformazione piuttosto radicale.

All'interno della patch 15.10, infatti, è stata aggiunta una nuova variante allagata di questo monumento, con tanto di passerelle vichinghe e navi in legno. Uno spettacolo che sembra molto simile a quelli che effettivamente venivano organizzati all'interno del celebre monumento di Roma.

Al momento non sappiamo se e quando avverrà questo cambiamento, dato che il Colosseo Colossale in queste ore è ancora al suo stato originale. Non resta, quindi, che attendere nuove comunicazioni da parte di Epic Games o aspettare semplicemente che succeda qualcosa nel gioco.

Nel frattempo tha Supreme con Machete Gaming e Me Next hanno organizzato il torneo Fortnite thasup Box Fight.