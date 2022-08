Call of Duty perde giocatori, ma Activision punta forte su Modern Warfare 2 e Warzone 2

Dai risultati finanziari di Activision Blizzard emerge anche un netto calo di giocatori attivi su Call of Duty, ma la soluzione della compagnia è semplicemente continuare a puntare sulla serie e anzi investirci ancora di più, con grandi aspettative per Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.

Nei risultati finanziari di Activision Blizzard, che mostrano un calo generalizzato ma comunque migliore delle aspettative per il publisher, vediamo anche che la serie Call of Duty, in particolare con il nuovo capitolo Call of Duty Vanguard, ha perso altri giocatori passando dai 372 milioni di marzo 2022 a 361 milioni alla fine di giugno.

Il calo può essere spiegato con una stanchezza generale della serie, ma per il publisher la questione è legata soprattutto alle performance specifiche di Vanguard e alla situazione contingente, legata alla conclusione dei lockdown e del distanziamento sociale, dunque la soluzione dovrebbe arrivare con i nuovi capitoli previsti per quest'anno.

Call of Duty: Modern Warfare II, in uscita il 28 ottobre 2022, è il seguito diretto di Call of Duty: Modern Warfare, ovvero il capitolo di maggiore successo nella storia della serie, cosa che secondo Activision Blizzard dovrebbe già risultare molto promettente, ma sempre nel 2022 è previsto anche l'arrivo di Call of Duty: Warzone 2.0, che dovrebbe fornire ulteriore linfa vitale alla serie e alla community.

In generale, la soluzione di Activision sembra essere semplicemente investire ancora di più in Call of Duty, considerando che ha deciso di incrementare del 25% la quantità di sviluppatori impegnati sulla serie, aumentando ancora di più il già enorme organico dedicato allo sparatutto più famoso.