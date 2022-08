God of War su Xbox? Non proprio, ma questo strano gioco sembra incentrarsi su Kratos

God of War su Xbox è cosa decisamente difficile da vedere, ma sullo Store ufficiale è comparso uno strano gioco che sembra avere proprio una sorta di versione farlocca di Kratos come protagonista, in un clone che potrebbe avere vita breve.

Il titolo è già tutto un programma: War Gods Zeus of Child, questo il suo sgrammaticato nome, è identificato come "action & adventure" e al momento è ancora disponibile su Xbox Store al prezzo di 4,09 euro. Notevole anche la descrizione: "War Gods Zeus of Child è un grande gioco di guerra. Distruggi tutti i nemici e le creature con lo Zeus War Gods della sfida. Uccidili tutti con la tua pistola [?] Lancia attacchi con varie combo. Raggiungi la massima quantità di uccisioni di mostri senza morire. Prova il potere del warning god".

Sembrano esserci dei problemi nell'uso dell'inglese, peraltro, ma la definizione di "warning god" è davvero d'impatto e ci fa rimpiangere la possibilità che il gioco potesse essere chiamato "God of Warning" come si vede in uno screenshot: sarebbe stato veramente perfetto.

In ogni caso, non sappiamo bene come il titolo sia arrivato fino all'Xbox Store ufficiale, ma considerando la quantità di giochi indie anche minuscoli e cloni vari che invadono il mercato ogni giorno, era facile che anche God of War si ritrovasse protagonista di un caso del genere.

God of Warning sarebbe già materiale da GOTY, solo per il nome

È anche vero che gli asset sembrano essere completamente originali e il gioco è alquanto differente dal suo modello, al di là dell'aspetto del protagonista, dunque è possibile che si tratti di un titolo davvero lecito.

Nel frattempo, God of War Ragnarok ha infine una data d'uscita, fissata per il 9 novembre 2022.