Call of Duty: Warzone: nerf ha reso più preciso il fucile DMR 14, giocatori furibondi

Il nerf del fucile DMR 14 di Call of Duty: Warzone non è andato come sperato dai giocatori. La famigerata arma, considerata troppo potente rispetto alle altre, è stata sì depotenziata in alcune caratteristiche, ma ha ricevuto anche dei miglioramenti, come una maggiore precisione, che non hanno cambiato di una virgola la situazione, facendo inferocire molti.

Di fatto con la patch del 6 gennaio, il rinculo del DMR 14 è stato reso più facile da controllare, mentre in teoria le modifiche apportate avrebbero dovuto far perdere un po' di precisione all'arma. Certo, ora i danni dei colpi alla testa sono stati ridotti, ma non basta per equilibrare la situazione.

Per tantissimi il nerf del DMR 14 non è stato quindi sufficiente e l'arma rimane comunque la preferita dai giocatori di Call of Duty: Warzone, in particolare quelli competitivi, perché garantisce i risultati migliori.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è un free-to-play giocabile su PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S, PS4 e PS5.