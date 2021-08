Call of Duty Warzone Stagione 5: nuove armi, Gulag, Mappe e modifiche svelate

La Stagione 5 di Call of Duty Warzone (e Black Ops Cold War) è ormai attiva e i giocatori possono finalmente divertirsi con varie novità. Tra le varie troviamo nuove armi, Gulag, mappe, playlist e varie modifiche interessanti. Ecco tutto quello che è stato condiviso da Raven Software su Twitter.

Nel thread che sia avvia con il tweet che trovate poco sotto, Ravel ha spiegato che è stata aggiunta la Playlist Rebirth Island - Mini Royale - Trios. È invece stata rimossa Verdansk - LTM - Payload. Infine, sono state mantenute le playlist Rebirth Island - Resurgence - Quads e Verdansk - Blood Money - Quads. Ovviamente le playlist sono solo una piccola parte delle modifiche della Stagione 5 di Call of Duty Warzone.

Per quanto riguarda il nuovo Pass Battaglia di Call of Duty Warzone Stagione 5, viene specificato che ci saranno 100 livelli che includeranno due armi gratis, due operatori, nuovi progetti per armi, nuove skin per operatore e "molto altro". Inoltre, chi acquista il Pass Battaglia entro due settimane dall'inizio della Stagione 5 riceverà la Skin Operatore leggendaria per Kitsune.

Per quanto riguarda invece le mappe, sappiamo che vi saranno nuovi punti di interesse: uno è il Mobile Broadcast Station, dei POI che a ogni partita saranno in posizioni differenti e daranno varie ricompense. Si parla poi di una seconda novità che è però censurata: sappiamo solo che è legata a Stitch. Call of Duty Warzone Stagione 5, però, includerà anche un nuovo Gulag: Rush, basato sulla classica mappa di Black Ops 2. Inoltre, ci saranno le Red Doors, delle porte che possono spedirci in diverse posizioni: pare che siano legate in qualche modo alle Mobile Broadcast Stations.

Per quanto riguarda il gameplay, Call of Duty Warzone Stagione 5 permette di trovare la Sentry Gun Killstreak all'interno delle Supply Box. Inoltre, la TEC-9 (livello 31 del Pass Battaglia) e la EM2 (livello 15 del Pass Battaglia) di Black Ops Cold War sono state aggiunte. Durante la stagione sarà aggiunta anche un'arma melee, un letale bastone da passeggio che potrà essere ottenuto tramite le Sfide o tramite un Progetto nel Negozio. Infine, ci sarà anche il Marshal, una pistola a canna basculante da 12 colpi con grande danno ravvicinato; anche questa può essere ottenuta tramite le Sfide o tramite un Progetto nel Negozio.

Infine, Raven segnala che l'icona della Armor Box è stata cambiata: potete vedere qui sotto l'immagine. È stata anche aggiunta una nuova opzione per cambiare metodo di mira: si può ora premere una singola volta per mirare e una seconda per smettere, invece di tenere premuto il tasto continuamente.

Call of Duty Warzone Stagione 5: la nuova icona dell'Armor Box

Infine, la prossima mappa sostituirà Verdansk e sarà a tema WW2, secondo un leak.