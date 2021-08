Castlevania: Grimoire of Souls in uscita su Apple Arcade a breve

Castlevania: Grimoire of Souls, l'ultimo mobile game della celebre serie Konami, non è morto: il publisher giapponese ha annunciato che arriverà a breve sulla piattaforma in abbonamento Apple Arcade.

Konami aveva annunciato che Castlevania: Grimoire of Souls avrebbe chiuso i battenti lo scorso anno, ma a quanto pare il progetto è stato recuperato e si è pensato di portarlo appunto su Apple Arcade, probabilmente dopo aver stretto un accordo con la casa di Cupertino.

C'è di buono che si tratterà di una versione premium del titolo, senza microtransazioni né meccanismi freemium, completamente sbloccato per gli abbonati al servizio che costa, come certamente saprete, 4,99€ al mese.

"Immergiti nel ricco mondo di Castlevania attraverso il lavoro di rinomati artisti della saga, con il character design di Ayami Kojima e le musiche di Michiru Yamane", recita la sinossi ufficiale di Castlevania: Grimoire of Souls.

Il gioco vanterà una storia originale e una campagna da 60 livelli, nuove missioni extra giornaliere e un ricco equipaggiamento da sbloccare, nonché personaggi iconici come Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa, Maria e altri ancora.