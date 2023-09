Call of Duty x Diablo 4: in arrivo un evento crossover con Lilith e il Macellaio stando ai dataminer

La Stagione 6 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone inizierà tra poche settimane e come di consueto in questi casi i dataminer stanno passando al setaccio i file di gioco alla ricerca di indizi sui nuovi Operatori e altre novità in arrivo. Tra queste pare ci sarà anche un evento a tema Diablo 4.

Stando alle informazioni trapelate, il crossover dovrebbe svolgersi tra l'inizio della Stagione 6, previsto per la fine di settembre, e l'evento "The Haunted" di Halloween. I dataminer hanno trovato nei file di gioco delle icone di Lilith, l'antagonista principale di Diablo 4, e del Macellaio, un nemico ricorrente della serie Blizzard, che dunque potrebbero scendere nei campi di battaglia come Operatori.