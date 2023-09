Steam, la Top 10 dei giochi più venduti a metà settembre 2023 mostra i soliti vincitori

Come ogni settimana abbiamo modo di vedere quali sono i giochi più venduti su Steam tra il 5 e il 12 settembre 2023, catalogati per guadagni in dollari e non per numero di unità. La classifica che include anche i free to play è composta come segue e non vede grandi differenze rispetto a quella della scorsa settimana:

Starfield CS:GO Baldur's Gate 3 Apex Legends PUBG: Battlegrounds Dota 2 Red Dead Redemption 2 Steam Deck NBA 2K24 Call of Duty

Come potete vedere, Starfield continua a essere primo e Baldur's Gate 3 continua a essere terzo, con i soliti free to play che rimangono in alto nella classifica. Sale enormemente invece Red Dead Redemption 2 (dalla 85ª alla 7ª) e NBA 2K24 (dalla 80ª alla 9ª). A perdere posizioni invece è Armored Core VI Fires of Rubicon che si deve accontentare dell'11ª posizione dopo la 5ª della precedente settimana.