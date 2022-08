Capcom al TGS 2022: data della presentazione e lineup di giochi annunciate

Capcom ha svelato la sua lineup prevista per il Tokyo Game Show 2022, che comprende vari titoli noti e probabilmente qualche sorpresa che non verrà comunicata in anticipo, dunque possiamo aspettarci che questa sia una lista parziale.

Questi sono i giochi che saranno presenti al TGS 2022 da parte di Capcom:

Street Fighter 6

Exoprimal

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Resident Evil Village

Mega Man Battle Network Legacy Collection

L'Online Program di Capcom al TGS 2022, ovvero un livestream dedicato alla compagnia in occasione della fiera, si terrà il 15 settembre alle ore 16:00 italiane e durerà circa 50 minuti. All'interno di questo, Street Fighter 6 riceverà un nuovo trailer, con ulteriori delucidazioni sul World Tour e il Battle Hub, Exoprimal avrà degli aggiornamenti su personaggi e contenuti di gioco vari mentre Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà incentrato sul Title Update 2 previsto per fine settembre.

Come già riferito in precedenza, Resident Evil Village sarà in versione Gold Edition e mostrerà i vari contenuti della nuova edizione, oltre a una prima prova del gioco su PlayStation VR 2. Non è escluso che possano poi emergere ulteriori titoli e annunci a sorpresa, dunque attendiamo eventuali delucidazioni al riguardo.