Capcom: Resident Evil e Monster Hunter vanno alla grande e l’azienda alza le stime di guadagno

Le vendite degli ultimi giochi tripla A pubblicati da Capcom, tra cui Resident Evil Village e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, stanno andando alla grande, tanto che la compagnia ha deciso di alzare le stime sulle previsioni di guadagno.

Nell'ultimo resoconto per gli investitori, la softwarehouse giapponese cita gli ottimi risultati registrati dall'ultimo episodio della serie Resident Evil e lo spin-off GDR di Monster Hunter tra i motivi che hanno portato alla decisione di aumentare le stime dei ricavi del prossimo futuro.

"Per quanto riguarda la divisione Digital Contents, abbiamo visto prestazioni favorevoli di titoli come Resident Evil Village, che è l'ultimo gioco della serie pubblicato, e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, un gioco di ruolo della serie Monster Hunter", recita il rapporto dell'azienda.

Viene menzionato ovviamente anche Monster Hunter Rise, pubblicato su Nintendo Switch lo scorso e le cui vendite stanno continuando a crescere in questi mesi grazie al porting per PC pubblicato a inizio 2022, nonché le copie vendute di altre serie Capcom e i risultati positivi ottenuti grazie a vari saldi proposti nell'ultimo trimestre del 2021.

"Inoltre, oltre alla pubblicazione a gennaio della versione PC di Monster Hunter Rise, le vendite sono cresciute grazie alla popolarità stabile dei titoli del nostro catalogo, perlopiù i titoli passati delle serie principali, e a causa degli effetti sinergici delle offerte fatte nel quarto trimestre", continua il report.

"Complessivamente, questo ci ha portato a prevedere che le vendite nette supereranno la nostra previsione precedente. Inoltre, prevediamo che l'utile operativo, ordinario e netto supereranno i nostri piani."

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Monster Hunter Rise stando agli ultimi dati ufficiali diramati da Capcom a fine dicembre ha venduto 7,7 milioni di copie ed è settimo nella classifica dei giochi con più copie vendute della compagnia. Numeri che sicuramente aumenteranno ulteriormente in questi mesi grazie alla versione PC e con la pubblicazione della maxi-espansione Monster Hunter Rise Sunbreak prevista per quest'estate.