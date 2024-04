Capcom: tanti titoli in saldo su Steam per la Settimana d'oro giapponese

In occasione della cosiddetta Settimana d'oro giapponese, Capcom ha deciso di mettere in forte sconto tutto il suo catalogo su Steam, compresi i titoli appartenenti alla sue serie più celebri come quella Monster Hunter e quella Resident Evil.

Per Settimana d'oro i giapponesi intendono quel periodo dell'anno in cui cadono diverse festività pubbliche: il 29 aprile è il Giorno Shōwa, ossia il compleanno dell'imperatore Hirohito, il 3 maggio è la Festa della Costituzione, il 4 maggio è la Festa del verde e il 5 maggio è la Festa dei bambini. Si tratta anche di un periodo in cui i giapponesi spendono molto in regali e altro, da qui si spiegano le numerose offerte delle realtà locali.