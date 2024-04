Honkai: Star Rail, 300 Stellar Jade gratis con i codici promozionali dell'update di maggio

Durante la presentazione dell'aggiornamento 2.2 di Honkai Star Rail, in arrivo nel mese di maggio, Hoyoverse ha convidiso tre codici promozionali con cui riscattare per un periodo limitato di tempo 300 Stellar Jade e altre risorse utili.

Tra una novità e l'altra della prossima patch, che introdurrà i nuovi personaggi giocabili Robin e Boothill, missioni della storia e altro ancora, come al solito c'è stato spazio per i classici doni per la community, sotto forma di tre codici promozionali che abbiamo elencato di seguito.