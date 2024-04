Honkai Star Rail, aggiornamento 2.2: data di uscita, banner ed eventi a tempo limitato

Ci saranno anche delle nuove missioni secondarie con protagonisti alcuni dei nuovi personaggi giocabili introdotti. Non mancheranno inoltre nuovi boss e sfide ripetibili, utili per ottenere i materiali per potenziare i prossimi personaggi in arrivo.

La versione 2.2 di Honkai: Star Rail si intitola "Then Wake to Weep" e sarà disponibile su PS5, PC, iOS e Android a partire dal 7 maggio 2024 . Come ormai da tradizione, sono stati annunciati tre nuovi codici promozionali per riscattare 300 codici promozionali e altre risorse utili per un periodo limitato di tempo.

I nuovi banner ed eventi

Nuovo aggiornamento, nuovi personaggi giocabili e con la versione 2.2 vedremo il debutto di Robin e Boothill.

Robin è un personaggio 5 stelle di elemento Physical e del path Harmony, dunque specializzato nel supportare i compagni in battaglia. Tramite la sua skill potenzia i danni inflitti da tutti gli alleati per 3 turni, mentre tramite il suo Talent ne potenzia i danni dei colpi critici e recupera energia ogni volta che i loro attacchi vanno a segno. Tramite la Ultimate, Robin entra nello stato "Concerto" e fa agire all'istante tutti gli alleati, potenziandone anche l'attacco. Per tutta la durata, Robin inoltre infliggerà dei danni aggiuntivi ogni volta che un compagno attacca i nemici.

Boothill è sempre un'unità 5 stelle di elemento Physical, ma del path The Hunt, quindi specializzato nell'attaccare bersagli singoli e in questo caso particolare nel rompere la resistenza dei nemici. La sua Skill trasforma gli attacchi base in colpi potenziati e prende di mira un nemico specifico. Il target scelto subirà più danni, ma al tempo stesso ne infliggerà di più a Boothill. La sua Ultimate causa danni ingenti e ritarda il turno di un nemico, che inoltre diventerà debole all'elemento Physical per un numero limitato di turni. Durante il combattimento Boothill ottiene dei buff chiamati "Pocket Trickshot" che aumentano i danni del suo attacco base.

Durante la fase 1 della versione 2.2 di Honkai: Star Rail saranno disponibili i banner dei personaggi 5 stelle Robin e Topaz con March 7th, Xuey e Hanya come unità 4 stelle con maggiori probabilità di ottenimento. Durante la fase 2 sarà il turno di Boothill e Fuxuan, con le unità 4 stelle Pela, Luka e Hook.

Come al solito non mancheranno anche una serie di eventi a tempo limitato con in palio Stellar Jade, Self-Model Resin e altro ancora. In "Clockie: Dreamjoy Memoir" dovremo interagire con vari personaggi e girare dei filmati, in modo da ottenere la Light Cone 4 stelle "For Tomorrow's Journey" per i personaggi Harmony. In "The Legend of Galatctic Baseballer", il misterioso Giovanni tornerà per proporre al Trailblazer una sfida per diventare un asso del Baseball superando una serie di sfide di combattimento con regole speciali. In "All About Boothill" impareremo di più su Boothill, ottenendo al contempo varie ricompense.

Inoltre, torneranno gli immancabili "Gift of Odyssey", che regalerà fino a 10 Star Rail Special Pass ai giocatori semplicemente effettuando il log-in in Honkai: Star Rail per sette giorni consecutivi, mentre "Planar Fissure" e "Garden of Plenty" elargiranno doppie ricompense completando Simulated Universe e Calix.