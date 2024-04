Elden Ring: ora potete spendere tanti soldi per avere una replica del braccio di Malenia

Il boss più famoso di Elden Ring è sicuramente Malenia, considerato il più difficile del gioco, tanto da essere diventata oggetto di vere e proprie imprese leggendarie, come quella dell'eroe Let Me Solo Her. Se avete molti soldi che vi avanzano ora potete spenderli per un oggetto meraviglioso: la replica 1:1 del suo braccio.

Non stiamo scherzando: mettendo alla prova il vostro conto bancario per 389 dollari, potrete portarvi a casa il braccio di Malenia in poliresina con tanto di display per mostrarlo agli amici quando vi vengono a trovare per cena.