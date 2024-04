Amazon Audible: 4 mesi al 70% di sconto, la promozione di fine aprile

Tramite Amazon Italia è disponibile una promozione speciale per il servizio Amazon Audible. L'abbonamento è in promozione a soli 2.95€ al mese per i primi quattro mesi di utilizzo. Il prezzo regolare è di 9.99€, mentre in questo caso si paga 11.80€ per 120 giorni. Il risparmio è del 70% per un'occasione da non perdere. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, se siete già abbonati non potete sfruttare lo sconto ora attivo. Se siete però stati abbonati in passato e ora non lo so siete, dovreste trovare lo sconto alla pagina indicata. Per assicurarvi che sia attivo, verificate che appaia la scritta "4 mesi a soli 2.95€/mese" all'interno del riquadro arancione. La promozione è valida fino alla fine del mese.

Una volta scaduti i quattro mesi di promozione a 2.95€, il rinnovo sarà automaticamente a 9.99€: potrete però disattivare il servizio prima del rinnovo così da non proseguire al prezzo regolare.