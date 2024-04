Apple presenta OpenELM e ci dà un assaggio di come l'IA potrebbe arrivare su iPhone

Apple ha mantenuto un profilo basso riguardo ai propri progetti sull'intelligenza artificiale.

Tuttavia, ora sembra che vi siano dei progressi tangibili: i ricercatori dell'azienda hanno presentato OpenELM, una serie di quattro modelli linguistici molto compatti ospitati sulla piattaforma Hugging Face.

Apple ha spiegato che OpenELM, acronimo di "Open-source Efficient Language Models", si è dimostrato notevolmente efficiente in compiti testuali, come la composizione di email, lasciando intendere l'intenzione di concentrarsi sull'esecuzione dell'IA direttamente sui dispositivi Apple.

Questi modelli, disponibili come open source, sono pronti per essere utilizzati dagli sviluppatori.