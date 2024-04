Activision: l'intera serie Call of Duty e tutti gli altri giochi dell'editore in saldo su Steam

I giochi in offerta

Tante offerte legate a COD

Ad esempio potete portare a casa Call of Duty: Modern Warfare III per 45,49€ invece di 69,99€ (-35%), Call of Duty: Black Ops III per 19,79€ invece di 59,99€ (-67%), Call of Duty: Modern Warfare II per 34,99€ invece di 69,99€ (-50%), Call of Duty: Modern Warfare per 19,79€ invece di 59,99€ (- 67%) e Call of Duty: Vanguard per 23,99€ invece di 59,99€.

Naturalmente questi sono solo alcuni esempi tra i tanti fattibili per la celebre serie di sparatutto militari.

Tra gli altri giochi in offerta segnaliamo Sekiro: Shadows Die Twice a 29,99€ invece di 59,99€ (-50%), Crash Bandicoot 4: It's About Time per 19,99€ invece di 39,99€ (-50%), Spyro: Reignited Trilogy per 13,99€ invece di 39,99€ (-65%), Prototype 2 per 7,49€ invece di 29,99€ (-75%) e tanti altri ancora.

Se volete riscoprire un grande gioco di ruolo isometrico, c'è anche Arcanum of Steamworks & Magic Obscura che viene via per un caffé: 1,49€ invece di 5,99€ (-75%).

Detto questo, tutto ciò che dovete fare è andare sulla pagina dei saldi di Activision su Steam e vedere se c'è qualcosa che vi interessa.