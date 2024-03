Cavo HDMI per 8K/60 Hz e 4K/120 Hz in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è iniziata e sono ora disponibili tantissime promozioni molto interessanti, in molteplici categorie di prodotti. Ad esempio, vi segnaliamo che il cavo HDMI per 8K/60 Hz e 4K/120 Hz marcato Amazon Basics è in sconto a 6.59€, rispetto a un prezzo consigliato di 9.81€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre su Amazon Italia e il prodotto è venduto e spedito direttamente dal gigante dell'e-commerce.

Cavo HDMI Amazon Basics

Cavo HDMI Amazon Basics

Il cavo HDMI da 8K ha i connettori placcati in oro per la ottimizzare la trasmissione dei dati. Questo cavo supporta i video in 8K a 60 Hz oppure 4K a 120 Hz. La larghezza di banda è fino a 48 Gbps. Supporta chiaramente le versioni HDMI più vecchie e la lunghezza del cavo è di 1.8 metri.

Il cavo è realizzato in modo tale da proteggere dall'interferenza dei segnali esterni e supporta 3D e canala di ritorno audio (ARC). È anche abilitato per ethernet e funziona con tablet, laptop, dispositivi host per proiettori, HDTV, monitor e non solo.