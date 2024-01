Celeste 64 è un gioco gratis che celebra il sesto anniversario del premiato indie Celeste

Come riferito nel post su X da parte del team di sviluppo, potete trovare Celeste 64 a questo indirizzo , scaricabile gratuitamente su PC e Linux, con requisiti non propriamente esosi ma il consiglio di utilizzare un controller per poterlo godere appieno.

Come suggerisce il titolo, si tratta di una sorta di richiamo alla tradizione del Nintendo 64, con un platform 3D che ricorda l'epoca d'oro del genere in questione interpretando il tutto in linea con lo stile dell'originale Celeste.

Sono passati sei anni dalla sua uscita ma Celeste è ancora considerato uno dei migliori indie di questi anni, e in occasione del suo sesto anniversario gli autori Extremely OK hanno deciso di lanciare un nuovo gioco gratis che celebra l'originale, con questo interessante Celeste 64.

Una perfetta trasposizione in 3D

Celeste 64, un'immagine del gioco

Celeste 64: Fragments of the Mountain è il nome completo di questo nuovo progetto, che a quanto pare è stato creato in circa una settimana di lavoro, dunque non si tratta della nuova produzione vera e propria del team, ma rappresenta comunque un gioco molto interessante.

Riprende peraltro in pieno lo spirito dell'originale Celeste, presentandosi come un platform piuttosto ostico, tutto basato sui salti e la necessità di schivare ostacoli e trappole per raggiungere la conclusione dei livelli e la cima della grande montagna che fa da ambientazione, allegoria della grande avventura della protagonista alla scoperta di sé stessa.

L'uso della terza persona e l'impostazione in 3D non rendono semplicissima l'impresa, ma l'atmosfera è davvero interessante e Celeste 64 potrebbe veramente passare per una produzione degli anni 90 primi 2000 su Nintendo 64, a dimostrazione della bontà della rielaborazione di Extremely OK.