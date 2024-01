Genshin Impact è il gioco mobile ad aver incassato più velocemente 5 miliardi di dollari

Genshin Impact è il gioco mobile che ha incassato più velocemente di tutti 5 miliardi di dollari. Sì, è riuscito a battere anche Candry Crush e Honor of Kings, per citare due colossi. Non stiamo naturalmente parlando del gioco che ha incassato di più in assoluto, ma fa comunque parte dell'esclusivo club dei titoli che hanno superato la cifra indicata, composto da soli 13 giochi.