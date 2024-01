Skull and Bones: il trailer dell'open beta ci porta per i sette mari

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Skull and Bones , per ricordarci che dall'8 all'11 febbraio si terrà l' open beta del gioco, ossia sarà possibile giocarci in forma completamente gratuita e portare eventualmente i progressi fatti nella versione finale.

Dettagli

Il trailer, formato da brevi sequenze di gioco, è un ottimo modo per ricordare che durante l'open beta sarà possibile raggiungere il livello infamia Brigante (Grado 6 - Rango 1). Fortunatamente non ci vorrà molto per continuare a giocare, visto che la versione definitiva uscirà il 16 febbraio 2024 su PC, Xbox Series X/S e PS5.

Chi ha prenotato la Premium Edition del gioco potrà accedere alla versione finale con tre giorni di anticipo, quindi il 13 febbraio, praticamente due giorni dopo la chiusura dell'open beta.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Entra nel pericoloso mondo di Skull and Bones, giocando secondo le tue regole per arricchirti e diventare il capo pirata più temuto. Costruisci tante navi diverse, forgia alleanze e partecipa a emozionanti battaglie navali, ribaltando i pronostici e seminando il caos in mare aperto. Immergiti in un coinvolgente mondo che a ogni stagione offre nuove sfide e innovazioni."

Ce la farà questo live service a tema piratesco a superare la diffidenza dei videogiocatori? Varrà la pena di battere il mare in cerca di prede?