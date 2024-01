Destiny 2 e Mass Effect insieme per una collaborazione presto in arrivo

Bungie ha spiegato che per festeggiare l'evento, tutti i giocatori potranno riscattare gratuitamente il Pacchetto Rifornimenti dell'Alleanza , che include l'Involucro della Difesa Migliorata (involucro di Spettro), la Fregata Ricognitrice dell'Alleanza (ipernave) e la Nave da Sbarco dell'Alleanza (astore). Inoltre, sarà possibile spendere argento per ottenere la mossa finale Colpo omnidirezionale e l'emote Danza da Flux.

Il comunicato ufficiale spiega: "Il Pacchetto Equipaggio della Normandy sarà disponibile in gioco nell'emporio Everversum e conterrà il set di armatura Comandante Shepard per titani, ispirato alla N7; il set Vakarian per cacciatori, ispirato a Garrus; e il set del Capo Ombra per stregoni, ispirato a Liara."

Lo studio di sviluppo Bungie ha annunciato una collaborazione con l'editore Electronic Arts e lo sviluppatore BioWare per portare un po' di Mass Effect in Destiny 2 , grazie a dei nuovi oggetti cosmetici, in arrivo il 13 febbraio.

Altre novità

Inoltre, cominciano oggi in Destiny 2 i "Desideri di Riven", descritti come "una serie di imprese settimanali a cui tutti potranno accedere fino al 12 marzo." Sostanzialmente si tratta di incarichi settimanali che permettono di guadagnare un pegno da scambiare con delle ricompense. "Esprimi un desiderio di forza per ottenere le armi della Vista profonda dell'incursione "Ultimo desiderio"; un desiderio di protezione per recuperare l'equipaggiamento esotico de L'Eclissi; oppure, un desiderio di bellezza per collezionare memento degli eventi e materiali di forgiatura ascendenti."

Inoltre, proseguono i festeggiamenti de L'Eclissi con i Momenti di Trionfo, disponibili dal 30 gennaio al 3 giugno per tutti i giocatori (alcuni trionfi necessitano il possesso di determinate espansioni o contenuti stagionali).

Merchandise a tema Destiny 2

Si tratta di un evento preparatorio per La Forma Ultima che invita i giocatori a concludere una serie di trionfi celebrativi dell'ultimo anno del gioco. "Completando il sigillo MMXXIII si sbloccherà l'acquisto della maglietta dei Momenti di Trionfo nel Bungie Store tramite il programma Ricompense di Bungie. Inoltre, chi porterà a termine il trionfo "Avventura paracausale" completando le segrete e le incursioni dell'ultimo anno di contenuti, potrà ordinare l'esclusiva toppa, offerta con le Ricompense di Bungie, da abbinare alla maglietta dei Momenti di Trionfo."

Infine, a marzo, i giocatori saranno invitati a partecipare a un'altra ricorrenza annuale: i Giochi dei Guardiani, mentre ad aprile si darà il via a due mesi di contenuti per tutti con Destiny 2: Verso la Luce. L'espansione Destiny 2: La Forma Ultima, in uscita il 4 giugno 2024, vedrà i guardiani raggiungere il Pallido Cuore del Viaggiatore, affrontare il Testimone e radunare gli alleati per porre fine a dieci anni di saga di Luce e Oscurità.