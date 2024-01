Insurgency: Sandstorm ora in 4K e 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S con un update gratuito

Insurgency: Sandstorm è ora pienamente ottimizzato per le console di nuova generazione , spiega Focus in un comunicato stampa, sfruttando il potenziale aggiuntivo dell'hardware per migliorare qualità grafica e performance del gioco uscito originariamente sulla generazione precedente.

Uno sparatutto con multiplayer ancora vivace

Insurgency: Sandstorm, un'immagine del gioco

Nonostante questa differenza in termini tecnici, Insurgency: Sandstorm continuerà comunque ad essere un gioco cross-gen per quanto riguarda il multiplayer, dunque i match online potranno svolgersi tra utenti che giocano su piattaforme di generazioni diverse.

Per chi non lo conoscesse, Insurgency: Sandstorm è un FPS tattico a squadre caratterizzato da un'ambientazione militare realistica, basato su combattimenti più o meno ravvicinati in mappe che riprendono alcuni scenari mediorientali. Seguito del noto Insurgency, sparatutto sviluppato in regime indie ma diventato in breve molto conosciuto, Sandstorm si propone come un'evoluzione su diversi livelli, con un notevole arricchimento in termini di contenuti e realizzazione tecnica rispetto al capitolo precedente.

Il gioco è disponibile anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass e continua ad avere un multiplayer piuttosto vivace. Nonostante questo, il team pare sia recentemente finito sotto il mirino di Embracer Group, che pare abbia licenziato parte del personale e forse chiudere l'intero studio di sviluppo, anche se non ci sono conferme sulla questione.