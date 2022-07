Century: Age of Ashes: trailer annuncia il lancio su Xbox Series X e S, settimana prossima su PS5

Playwing ha annunciato con un trailer il lancio del free-to-play Century: Age of Ashes per Xbox Series X e S. La prossima settimana, ossia il 19 luglio 2022, potranno giocarci anche gli utenti PS4 e PS5.

Già disponibile da tempo per PC, Century: Age of Ashes è stato anche aggiornato con la Stagione 1, che aggiunge una nuova classe, gli Stormraiser, una nuova mappa, Sanctuary e dei nuovi livelli da scalare legati all'ultimo DragonPass.

Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Century: Age of Ashes, in cui abbiamo scritto:

Nella recensione di Century: Age of Ashes, opera prima dei Playwing games, abbiamo enfatizzato tutto ciò che di buono hanno fatto gli sviluppatori e quanto divertente sia stare in groppa ad una viverna sputando fuoco e fiamme. Mappe ottimamente realizzate per quel che servono, anche se purtroppo una sola per ogni modalità. Gameplay solido e funzionale con le tre classi ben differenziate e complementari, unito ad un sonoro che a volte la fa da padrone, fanno si che anche le classificate giocate sempre e solo nella stessa modalità risultino comunque divertenti. Sentiamo di consigliare ai ragazzi di Playwing di aggiungere qualche mappa e soprattutto di aumentare l'offerta competitiva, dato che Century: Age of Ashes è veramente un piacere da giocare. Ah, ed è gratis!