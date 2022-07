Offerte Amazon Prime Day: Kena Bridge of Spirits Deluxe Edition in sconto

Grazie alle offerte del Prime Day di Amazon risulta possibile mettere mano sulla Deluxe Edition di Kena: Bridge of Spirits a un prezzo decisamente scontato, il quale permette di mettere mano sul titolo in questione in maniera conveniente. Parliamo di uno sconto che riguarda sia la versione PS4 che quella PS5, entrambe fisiche, le quali si presentano a un prezzo di 29,97€ con una riduzione sul totale che ammonta addirittura al 40% particolarmente interessante.

L'avventura a tema fatato sviluppata da parte di Ember Lab permette di vivere l'esperienza artisticamente molto elevata mentre ci si avventura nei boschi e si sconfiggono i nemici che colorano la storia adatta a ogni età e pronta a farsi ricordare grazie al suo comparto grafico.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Kena: Bridge of Spirits

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.