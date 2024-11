C'era un gioco LEGO con protagonista James Bond in programma, come ha svelato un trailer rubato

Ormai un videogioco LEGO non si nega a nessuno . Ce ne sono praticamente per una moltitudine di serie e film: Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic World, Il Signore degli Anelli, e persino alcune scelte molto strane come A-Team, E.T., I Goonies o Knight Rider in LEGO Dimensions. Manca solo un gioco dedicato all'agente 007, leggasi James Bond . In realtà anche lui avrebbe dovuto subire il trattamento LEGO di TT Games, come emerso in queste ore grazie alla pubblicazione online di un trailer rubato.

Pitch rifiutato

Va detto che voci su di un possibile LEGO James Bond non sono proprio nuovissime, ma ora c'è la prova che non fossero solo fumo. Il trailer, pubblicato su Reddit, mostra scene riconoscibili di film quali Casino Royale, Goldfinger, L'uomo dalla pistola d'oro, Dr. No, Solo per i tuoi occhi e altri ancora. Ci sono anche le versioni LEGO di Honey Rider e Blofeld.

Come mai non è stato finito? Di informazioni ufficiali non ce ne sono, ma LEGOGameMuseum, che ha commentato il post, sostiene di conoscere persone che hanno lavorato a TT Games, lo sviluppatore della gran parte dei giochi LEGO brandizzati. Il trailer sarebbe stato realizzato come pitch per The LEGO Group e non era destinato a essere un pacchetto di LEGO Dimensions, ma un gioco autonomo, visto che ormai era chiaro che l'esperimento toy-to-life non stava funzionando e non avrebbe avuto un terzo anno di contenuti.

Sembra però che LEGO lo abbia rifiutato. Per quale motivo? James Bond sarebbe un personaggio troppo maturo per l'azienda di giocattoli, che mira soprattutto ai bambini. Evidentemente i titoli dei film con le parole "Die", "Kill" o "Pussy" non hanno aiutato. Quindi, teoricamente, non stiamo parlando di un gioco cancellato, ma di un pitch rifiutato. L'ultimo gioco LEGO a essere stato pubblicato è LEGO Horizon Adventures.