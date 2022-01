CES 2022: ASUS ROG XG MOBILE si evolve con un nuovo alimentatore e il supporto alle GPU AMD Radeon

Nel corso del CES 2022, ASUS ha rinnovato l'ASUS ROG XG Mobile, il modulo esterno per GPU discrete compatibile con le schede video laptop così da risultare decisamente più piccolo dei classici add-on pensati per alloggiare le GPU desktop. Utilizzandolo potremo trasformare un portatile modesto, equipaggiato con grafica integrata o GPU di fascia bassa, in un portatile da gioco in grado di far girare titoli di ultima generazione al massimo della qualità e con framerate elevati.

La nuova versione è più grande della precedente di circa un centimetro in più in lunghezza e larghezza e di appena 3 millimetri in profondità ma include un alimentatore integrato più potente. Si passa infatti dai 280 W della versione precedente a 330 W, nonostante il peso resti di circa 1 kg. Inoltre il nuovo ASUS ROG XG Mobile si arricchisce di nuove opzioni con GPU AMD Radeon fino alla nuova top di gamma: l'AMD Radeon RX 6850M XT con 12 GB di memoria GDDR6.

L'evoluzione, tra l'altro, include la connettività Ethernet che passa da 1 Gbps a 2.5 Gbps e la connettività HDMI che passa dalla versione 2.0b all'HDMI 2.1. Il tutto condito da DisplayPort 1.4, 4 porte USB-A 3.2 Gen 1, lettore SD e collegamento al PC via USB Type-C combo port o interfaccia ASUS ROG XG Mobile (PCIE Gen3x8), con piena compatibilità garantita dagli ASUS ROG Flow Z13 e X13.

Scheda tecnica ASUS ROG XG Mobile 2022