CES 2022: ASUS annuncia i nuovi laptop ROG Strix, con Intel Alder Lake e AMD Zen 3+ e NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

La nuova lineup ASUS ROG Strix si rinnova in toto nel corso del CES 2022, a partire dai modelli ASUS ROG Strix SCAR, equipaggiati con processori laptop di ultima generazione Intel Alder Lake-H fino all'Intel Core i9-12900H, per arrivare ai modelli ASUS ROG Strix G, equipaggiati con processori laptop di ultima generazione AMD Ryzen 6000 e leggermente più attenti al prezzo, per quanto comunque pensati per giocatori disposti a spendere cifre importanti. In entrambi i casi infatti, le opzioni per la GPU arrivano fino alla nuovissima NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop e in entrambi i casi troviamo SSD PCIe 4.0, LAN da 2.5 Gb, Wi-Fi 6E, audio Dolby Atmos, batteria da 90 Wh con ricarica rapida, raffreddamento migliorato con pasta termoconduttiva in metallo liquido e opzioni per pannelli QHD 1440p con copertura del colore DCI-P3 del 100%.

ASUS ROG Strix SCAR 15 e 17 Il nuovo hardware della serie ASUS ROG Strix SCAR guarda ai giocatori competitivi con componentistica top di gamma che include il nuovo Intel Core i9-12900H con architettura Alder Lake-H e la nuova NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop con TGP base 125 W e TGB in boost da 150 W. Tutto raffreddato con il nuovo sistema di dissipazione che combina vapor chamber e pasta termoconduttiva in metallo liquido Conductonaut Extreme. I processori di dodicesima generazione Intel per laptop rinunciano alle linee PCIe 5.0 delle versioni desktop, ma garantiscono connettività Thunderbolt 4, supporto per memorie DDR5 4800 MHz RAM e ottimizzazione per Windows 11 Pro, preinstallato su tutti modelli. La line-up prevede anche pannelli IPS con Dolby Vision HDR, Adaptive-Sync e tempi di risposta di 3 millisecondi. Per gli schermi cambiano però i formati e i refresh, con il modello da 17 pollici che presenta due varianti, una QHD 1440p da 240 Hz e una FHD 1080p da 360 Hz, e il modello da 15 pollici che offre tre opzioni tra QHD a 240 Hz, QHD a 165 Hz e FHD da 300 MHz. Tra l'altro i pannelli QHD godono di una copertura del colore al top con una gamma DCI-P3 del 100%, mentre quelli FHD si accontentano del 100% della gamma sRGB, offrendo però maggiore velocità di refresh. La dotazione include inoltre Wi-Fi 6E, Ethernet da 2.5 Gb, nuovo trackpad più grande oltre ai classici fregi dot matrix sul coperchio, tastiera con illuminazione RGB per singolo tasto, una striscia RGB frontale, tasti personalizzabili, 4 altoparlanti e cancellazione del rumore sia per l'audio in uscita che quello in entrata. Scheda tecnica ROG Strix SCAR 15 e 17 CPU: fino a Intel Core i9-12900H

fino a Intel Core i9-12900H GPU: fino a NVIDIA 3080 Ti (con MUX Switch)

fino a NVIDIA 3080 Ti (con MUX Switch) Formato: 16:9, 15 o 17 pollici

16:9, 15 o 17 pollici Opzioni schermo 15 pollici: QHD (2560x1440) IPS 240 Hz o 165 Hz, gamma DCI-P3 100%, 3 ms, Dolby Vision HDR / FHD (1920x1080) IPS 300 Hz, gamma sRGB 100%, 3 ms, Dolby Vision HDR

QHD (2560x1440) IPS 240 Hz o 165 Hz, gamma DCI-P3 100%, 3 ms, Dolby Vision HDR / FHD (1920x1080) IPS 300 Hz, gamma sRGB 100%, 3 ms, Dolby Vision HDR Opzioni schermo 17 pollici: QHD (2560x1440) IPS 240 Hz, gamma DCI-P3 100%, 3 ms, Dolby Vision HDR / FHD (1920x1080) IPS 360 Hz, gamma sRGB 100%, 3 ms, Dolby Vision HDR

QHD (2560x1440) IPS 240 Hz, gamma DCI-P3 100%, 3 ms, Dolby Vision HDR / FHD (1920x1080) IPS 360 Hz, gamma sRGB 100%, 3 ms, Dolby Vision HDR Memoria RAM: fino a 64 GB DDR5 4800 MHz

fino a 64 GB DDR5 4800 MHz Storage: fino a 2 TB SSD PCIe Gen 4

fino a 2 TB SSD PCIe Gen 4 Connettività wireless: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Porte: 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (alt DisplayPort e Power Delivery), 2x USB-A 3.2 Gen 2, uscita HDMI 2.1b, porta Ethernet 2.5 Gb e jack audio combo 3.5 mm

1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (alt DisplayPort e Power Delivery), 2x USB-A 3.2 Gen 2, uscita HDMI 2.1b, porta Ethernet 2.5 Gb e jack audio combo 3.5 mm Batteria: 90 Wh

90 Wh Tastiera: RGB con retroilluminazione indipendente per ogni tasto

RGB con retroilluminazione indipendente per ogni tasto Webcam: IR 720p con supporto Windows Hello

IR 720p con supporto Windows Hello Audio: 4 altoparlanti con Dolby Atmos e cancellazione del rumore a due vie

4 altoparlanti con Dolby Atmos e cancellazione del rumore a due vie Dimensioni: 354.9 x 259.9 x 22.69~27.2 mm (15 pollici) / 395 x 282.1 x 23.4~28.3 mm (17 pollici)

354.9 x 259.9 x 22.69~27.2 mm (15 pollici) / 395 x 282.1 x 23.4~28.3 mm (17 pollici) Peso: 2.4 kg (15 pollici) / 2.7 kg (17 pollici)

2.4 kg (15 pollici) / 2.7 kg (17 pollici) Prezzo di partenza: Non dichiarato