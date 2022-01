CES 2022: ASUS annuncia ROG Flow Z13, il nuovo tablet da gioco che diventa ultrabook

Tra le novità principali dell'offerta gaming di ASUS del CES 2022 c'è l'inedito ASUS ROG Flow Z13, un tablet da 13.4 pollici con tastiera staccabile, considerabile quindi un 2 in 1, che si propone come il più potente della sua categoria. Ed è innegabile che lo sia, almeno su carta, grazie alla possibilità di montare le nuove CPU Intel Alder Lake-H di dodicesima generazione, con connettività Thunderbolt 4, e fino alla NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop.

Le opzioni disponibili includono anche le nuove GPU Ryzen mobile di AMD e i modelli dotati della sola grafica integrata, pensati non solo per chi non ha particolari esigenze in gaming, ma anche per chi punta a sfruttare il nuovo modulo esterno ASUS ROG XG Mobile. Tra le caratteristiche spicca infatti la piena compatibilità con questo dispositivo che permette di sfruttare la potenza delle GPU di fascia alta così da utilizzare al meglio lo schermo da 16:10, ovviamente touch, che può essere FHD con refresh 120 Hz oppure 4K con refresh da 60 Hz.

L'opzione di punta senza modulo esterno, comunque, dovrebbe garantire una buona esperienza in gioco in un tablet di appena 12 millimetri di spessore e 1.1 kg di peso. Non male per un dispositivo che promette anche una rumorosità di 35 decibel in Turbo Mode e che offre una modalità 0dB grazie al sistema di raffreddamento analogo a quello dei laptop da gaming ASUS di fascia alta, caratterizzato quindi da un sistema vapor chamber e pasta termoconduttiva in metallo liquido.

Tra l'altro le dimensioni contenute del laptop, tutto in alluminio, non comportano sacrifici per il comparto audio, che comprende woofer orientati verso il basso, e castrano solo relativamente la connettività, comunque espandibile con il modulo ASUS ROG XG Mobile che sfoggia connettività DisplayPort 1.4 con supporto G-Sync, Ethernet e lettore SD.

L'ASUS ROG Flow X13 è un tablet da gioco in piena regola che può trasformarsi in un ultraportatile con tastiera magnetica

ASUS non si è dimenticata di aggiornare anche l'ASUS ROG Flow X13 che, mantenendo la formula tradizionale della serie, pesa qualcosa in più, arrivando a 1.3 kilogrammi, ma gode di una batteria leggermente più capiente da 62 Wh. Inoltre, come il modello inedito, gode di interfaccia dedicata per il modulo ASUS ROG XG Mobile e di hardware di ultima generazione, con le opzioni che possono arrivare fino all'AMD Ryzen 9 6900HS e, come per lo Z13, alla NVIDA GeForce RTX 3050 Ti con 40 W di TGP in boost.

Scheda tecnica ASUS ROG Flow Z13 2 in 1