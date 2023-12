Chained Echoes: disponibile la traduzione in italiano amatoriale

Quello che viene considerato uno dei giochi di ruolo giapponesi più belli degli ultimi anni, Chained Echoes , può essere finalmente giocato in italiano grazie alla meritoria opera di traduzione Chained Echoes Project Ita. Alessandro Esposito, l'autore dell'impresa, ha pubblicato i file per tradurre le varie verisoni, aggiornando inoltre sullo stato dei lavori.

Scaricare la traduzione

"Sono felice di farvi sapere che ora le side quest sono tradotte al 100%, senza però una revisione su eventuali errori grammaticali o di digitazione," ha scritto Esposito sulla pagina Facebook del progetto, per poi spiegare: "I dialoghi secondari con NPC, eventuali dialoghi a schermo quali pulsanti, mercanti e simili sono in lavorazione. Il menù, il bestiario, skill e simili, sono già stati tradotti ma devono essere sistemati (soprattutto le skill dei personaggi e le abilità dei cristalli, le ho odiate). Purtoppo le "ù" non risultano nel gioco data la loro mancanza effettiva nella lingua inglese, sistemerò tutto modificando la tabella del linguaggio come ultimo step del progetto (o eventualmente sostituirò le ù con u')."

Insomma, il gioco è già perfettamente giocabile nella nostra lingua, ma mancano le rifiniture finali.

Esposito ha accennato alla possibilità che la patch arrivi anche su Mac. Intanto ha fornito i link per le versioni PC, Steam Deck e Nintendo Switch.

La versione Nintendo Switch può essere tradotta solo modificando la console ed eseguendo delle operazioni che invalidano la garanzia. La patch è comunque installabile tamite Yuzu sulla versione emulata. Chi volesse ricompensare l'autore di cotanto lavoro, può donargli qualcosa tramite Paypal (trovate il link sulla sua pagina Facebook). Esposito ha specificato che non c'è alcun obbligo di donazione per scaricare la traduzione, quindi non sentitevi vincolati. Però, se apprezzate, un caffé potete pure mandarglielo.