Chaturbate: arrivano gli streaming di videogiochi

Forse spinta dalla concorrenza agguerrita degli streaming hot-tub e ASMR di Twitch, il portale a tema Chaturbate ha annunciato un'importante novità per i suoi contenuti: gli streaming di videogiochi. Anche di videogiochi.

I membri del club della mano agitata non temano, perché il cuore delle trasmissioni di Chaturbate rimarrà lo stesso di sempre, solo che adesso i content creator potranno usare alcuni titoli selezionati, rigorosamente per adulti, per i loro spettacoli.

Per adesso la selezione è abbastanza scarsa, ma immaginiamo che in futuro, se l'iniziativa avrà successo, ne saranno aggiunti altri. Quindi se volete vedere giocare dal vivo titoli quali Anal Master o Night Party, ora potete farlo. L'elenco comprende anche 3DXCHAT e Princesses Never Lose! (sì, in totale sono quattro).

Naturalmente non vi forniremo link per raggiungere la vostra destinazione, anche se immaginiamo che molti di voi conoscano perfettamente la strada da percorrere... in nome della passione per i videogiochi, s'intende.