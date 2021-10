Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: nuova demo a breve, versione PC esclusiva Epic Games Store

Molti nuovi dettagli su Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin stanno arrivando dal Tokyo Game Show 2021. Intanto è stato annunciato che presto potremo giocare a una nuova demo per PS5 e Xbox Series X, con elementi multiplayer. Inoltre prosegue la liason tra Square Enix ed Epic Games Store, di cui la versione PC sarà un'esclusiva.

Purtroppo non sono stati condivisi altri dettagli sulla demo, mentre sulla versione PC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin possiamo ipotizzare che, come altri titoli di Square Enix, rimarrà per almeno un anno acquistabile solo dallo store di Epic Games.

Per il resto vi ricordiamo che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è in sviluppo per Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X e S e PC. Proprio oggi è stata annunciata la data d'uscita ufficiale ed è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, fresco di pubblicazione.